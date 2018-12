¿Por qué aparecerá Annabelle en Aquaman? /

Todos los amantes al cine están a la expectativa con la llegada de Aquaman a las salas de cine, pero lo que nunca se imaginaron es que Annabelle tuviera alguna aparición en la cinta, además, suena extraño porque son dos películas que no tienen nada en común.

La única puesta en común es que las dos cintas comparten director, el cineasta malayo-australiano, James Wan.

Sin abandonar el terror, Wan ahora se puso el reto de adentrarse en el mundo de los superhéroes de la mano de 'Aquaman'. La película sobre el héroe submarino verá la luz este 21 de diciembre de 2018.

Todos los adelantos de la película han traído grandes expectativas, pero lo nunca se imaginaron los fanáticos de los superhéroes es que Annabelle teviera un pequeño cameo (breve participación para hacer referencia a algo) en la cinta.

Lea También: ¿Por qué Marvel aplazó el avance de Avengers 4?

De acuerdo con el portal especializado Cinemablend, James Wan se las arregló para hacerle referencia a las películas de su saga 'Expediente Warren'. Al parecer la espeluznante muñeca aparecería al principio de la película. "Se le vería hundida en el fondo del océano cuando 'Arthur Curry' (Jason Momoa ) y Mera (Amber Heard) están entrando en su barco a punto de embarcarse en una misión".

Cuando el medio le preguntó a James Wan por esta referencia, el director no quiso responder y solo se limitó a contestar con algo de humor que, "No sé a qué te refieres. No tengo idea de qué clase de cosa estás haciendo referencia aquí".

Finalmente, hay que esperar al estreno de Aquaman, que sin duda alguna traerá muchas sorpresas, cosas que realmente nadie se imaginaba hasta este momento, la película se estrenará este 21 de diciembre de 2018.