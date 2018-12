Abogado de Uribe busca extraquetos para que hablen en mí contra: Petro

La plenaria del Senado fue nuevamente el escenario del nuevo round entre el Gustavo Petro y Álvaro Uribe por unos señalamiento del primero en contra del segundo.

Le puede interesar: “Estoy a disposición de la Corte”: Gustavo Petro

Petro, quien está en el ojo del huracán por recibir cantidades de fajos de dinero y guardarlos en una bolsa, acusó al expresidente de estar buscando testigos para que hablen mal de él y lo relacionen con los dineros del narcotráfico. El senado dijo que las supuestas presiones se hacen a través del abogado Diego Cadena.

“Señor senador Uribe, sabemos que su abogado, el abogado Cadena, está presionando a extraquetos a ver si ayudan a acusar al senador Petro de recibir fondos del narcotráfico”.

Lea también: Nunca le di plata a Petro. Nunca: Simón Vélez

Uribe no quiso entrarle a la pelea directa a Petro pero de manera calmada pidió la palabra para responderle enfáticamente. “Voy a tomar aire, como el que tengo que tomar cada vez que se oyen las defensas en los medios de comunicación (...) Una de las enseñanzas importantes que de Sócrates recibió Platón fue esta: una vida sin examinar no vale la pena vivirla, no se incomode tanto senador (Petro) porque le examinen su vida”.