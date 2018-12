Crecen diferencias en La U por terna para gobernación de Córdoba

Luego de que se conocieran los nombres que conforman la terna enviada por el director del Partido de la U, Aurelio Iragorri, para la designación del gobernador de Córdoba, la representante Sara Piedrahita aseguró que esa decisión fue inconsulta e arbitraria.

“Es una decisión contraria al consenso que se había logrado el pasado 8 de noviembre en una reunión a la que asistimos los congresistas del departamento de Córdoba acatando un fallo de tutela que obligaba al Partido a la conformación de dicha terna, respetando la participación de todos los sectores políticos que integran nuestra colectividad. Por lo anterior, el oficio enviado a la Presidencia de donde se remiten las hojas de vida de Camilo Mejía, Orlando Medina y Sandra Devia no es más que un documento espurio que tipifica un fraude a una resolución judicial y solo cuenta con el beneplácito del congresista Jhon Moisés Besaile y de su familia”, dijo la congresista.

La legisladora indicó que le parece extraña la decisión que tomó la dirección de La U y dejó entrever que puede haber intereses personales pero más allá complicaciones por las que la terna puede ser devuelta.

“Más grave aún, es que en la misma reunión se ventiló el nombre de la actual gobernadora encargada, el cual fue descartado de manera unánime al no cumplir con los requisitos exigidos para integrar la terna y cuya inclusión podría ser una causal de devolución de la misma. Las decisiones del actual Director del Partido están afectando la gobernabilidad de nuestro departamento e irrespetando a los miembros de su propia colectividad. Me pregunto ¿por qué excluyó el nombre de Darío Oviedo de la terna, luego de haber llegado a un acuerdo y sin consultar a los sectores que lo apoyaron?, ¿por qué decidió incluir a Sandra Devia sabiendo que no tenía los requisitos y por qué ha tratado de posponer el envío de una terna que la Presidencia solicitó desde el mes de febrero del año actual? Pareciera ser que todas las actuaciones del doctor Iragorri están encaminadas a dilatar la designación del nuevo gobernador de Córdoba y favorecer los intereses de un solo sector político del departamento de manera inexplicable”.

Finalmente Piedrahita manifestó que más allá del irrespeto a la justicia, se está haciendo una burla a los habitantes del departamento de Córdoba.