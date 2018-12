Por primera vez Cardi B publica foto de su hija /

A pocas hora de haber anunciado que se separaba del padre de su hija, el también rapero Offset, Cardi B mostró por primera vez a su hija en redes sociales después de cinco meses.

Acompañado del mensaje 'Mi corazón' y el icono que lo representa, la joven madre ha presumido orgullosa de su bebé, nacida el pasado 10 de julio.

La última imagen que la rapera había publicado muestra solo el rostro de su pequeña, una foto en la que solo se veía un poco la cabeza de la recién nacida, junto a sus padres.

La imagen ha conseguido rebasar los 7 millones de 'me gusta' y los 459 mil comentarios, que en su mayoría alaban la belleza y ternura de la niña.

Cabe recordar, que hace tan solo un día la artífice de éxitos como I like it, anunciaba desde su perfil en Instagram y a través de un vídeo que ya Ofsset y ella no eran pareja.