"Protesto contra posibilidad de que Dimayor maneje contenidos del Premium"

Iván Mejía, director de El Pulso del Fútbol, se refirió sobre unas declaraciones del presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez, quien habló del nuevo canal Premium que transmitirá el fútbol profesional colombiano.

"Me parece supremamente gravísimo que el presidente de la Dimayor esté hablando de algo que no se ha comentado y no se ha hecho ninguna negociación durante el aspecto previo del canal Premium. Protesto contra la posibilidad de que la Dimayor maneje los contenidos del canal Premium", criticó Mejía.

Cabe indicar que, el nuevo canal que transmitirá el fútbol profesional colombiano, costará $29.900.