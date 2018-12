Nunca le di plata a Petro. Nunca: Simón Vélez

¡Maldita suerte la del periodista! Tener la posibilidad de entrar al mundo secreto de tipos tan valiosos como Simón Vélez y terminar hablando de un video oscuro y tenebroso, donde la arquitectura visual descansa en mugrosas pilas de billetes. ¡Habiendo tanta cosa verdaderamente importante para charlar con él!

El anillo que le regaló Bono, de U2. Las puertas de guadua con láminas de blindaje antibalas. El equipo de sonido que trajo de la India. La sonrisa de su esposa, gringa de sangre serbia, que se confiesa oyente de La Luciérnaga. El proyecto de Qatar. El inodoro coronado con una enorme puerta de horno industrial. Su par de perros rhodesian ridgeback, mansos en casa y cazadores de leones en África.

“No me han amenazado, porque no he salido de mi casa desde que esto arrancó”, dice el gurú de la guadua mientras toma impulso para hablar de lo que le gusta. “Soy un hippie que no fuma marihuana y al que le encanta jugar golf”, confiesa atravesando el Puente Óscar Iván Zuluaga, bautizado así porque lo hizo después de que la esposa del excandidato confundiera un estanque de lama con cesped y se fuera hasta el fondo. Zuluaga, como un resorte, se lanzó a rescatarla de las aguas. “Hice el puente para que nadie más corriera riesgo de ahogarse, pero Zuluaga no ha vuelto para inaugurarlo formalmente”.

Vélez es hoy “puente” tendido entre muchas de las teorías, historias y verdades de ocasión que rodean el video de Gustavo Petro manoseando billetes y llevándoselos en una bolsa que amenaza dejarlo sin aire político.

En alguna parte del centro histórico de Bogotá, Vélez se mantiene a prudente distancia de la tormenta, pero acepta hacer una excepción al enclaustramiento para dar su versión sobre lo que a él le corresponde en el rollo del Petrovideo.

A ver si al final hay tiempo para sacarle un par de detalles sobre su relación con Bono. Por lo pronto, deslealtades, puñaladas, traiciones y billetes (que nadie sabe de dónde salieron) son los tópicos de hoy.

¿Cómo terminó metido en este lío?

Tratando de apoyar una democracia imperfecta en la que las cosas las decidan los políticos y no los policías y los curas. Soy un godo demócrata y me parece que Gustavo Petro fue un gran opositor en sus años de senador. Y eso había que respaldarlo, porque ninguna democracia sobrevive si no hay oposición verdadera.

¿Qué requisito ético o ideológico tiene usted para apoyar a alguien que ejerza la oposición?

Una argumentación que le haga a uno sentir que esa persona tiene talento, que es importante. O que va a serlo. Admiré a Petro y lo sigo admirando. Lo apoyé en sus campañas al senado, la alcaldía y la presidencia.

¿Por qué se demoró tantos días en aclarar que usted no le había prestado dinero a Petro?

Porque quedé en shock con este escándalo. No estoy enseñado a tener prestigio o figuración de esta manera. Soy arquitecto y es lo único que me interesa sobre la tierra.

¿Qué se le pasó por la cabeza cuando vio el video de Petro llenando la bolsa con fajos de billetes?

Quedé muy indignado con Petro. Cuando él era alcalde, Juan Carlos Montes me había comentado sobre la temática del video, pero entonces me negué a verlo.

¿Qué le dice Montes cuando le habla del video?

Me dice que Petro lo acaba de “correr” de la Alcaldía y que él le había hecho un video. Le reclamé, le dije que uno no grababa a un amigo así, que eso no se hacía. Me contestó que Petro había sido muy mala persona cuando fueron guerrilleros, y que al amnistiarse y volverse más importante no había apoyado a sus compañeros. Petro debe estar muy berraco con Juan Carlos, pero en el video de Facebook fue muy conciliador, y habla muy bien de él y de mí. Gustavo Petro no es bobo. Incluso pidió perdón y este país lo perdona todo.

¿De cuándo es el video?

De hace muchos años. Ya estoy viejo y esos años podrían no ser tantos, pero fue hace tiempo.

¿Algún ánimo extorsivo de parte de Montes?

No. Petro, como le digo, lo “botó” de la oficina donde estaba la máquina tapa huecos. Lo sacaron como a un perro, alegando corrupción, y él no tuvo nada que ver con corrupción ahí. Entonces Montes fue y se le parqueó en el despacho por varios días, con su señora y las hijas, hasta que Petro lo recibió. Y le mostró el video mientras le preguntaba: “¿corrupto yo o corrupto usted?”.

¿Cómo terminó ese video en otras manos?

Parece que para mostrarlo en la pantalla, sus hijas lo pasaron de la casetera, de la filmadora análoga antigua, a otro formato probablemente digital. Y quedó en un computador de esa familia. Al principio pensé que alguno de los Montes había entregado el video, pero acepto que puede ser cierto del hackeo, porque tan fácil es sacar un video de un computador como la plata de las cuentas bancarias ajenas.

¿Dónde había conocido a Montes?

Haciendo unas casas en Peñalisa. Se hicieron cien casas al final del gobierno de Andrés Pastrana, aunque aclaro que Pastrana nada tuvo que ver con eso. A Montes me lo impusieron como interventor. Uno no escoge el interventor; el interventor es una especie de enemigo, no puede ser amigo del contratista. Soy desordenado y este señor es realmente muy organizado. Aprecié mucho esas cualidades y terminamos haciéndonos amigos.

Y Montes le presentó a Petro…

Sí, me lo presentó y también terminé trabando amistad con Petro. Tan amigo, que le prestaba mi casa de Peñalisa. A veces la pedía, pero no la usaba, nunca llegaba. No iba y ni siquiera se tomaba la molestia de avisarme.

¿Montes quería mostrarle el video a usted por esa amistad?

Sí. Además quiero dejar en claro que no tuve ni puestos ni contratos durante la alcaldía de Petro. Incluso hice varias obras en la Candelaria que tuvieron problemas, como bien dice María Mercedes Maldonado, y aunque pedí ayuda nunca Petro me auxilió y eso siempre me pareció correcto. He tenido que pagar unas multas las berracas.

¿La plata que Petro cuenta y se lleva en el video la mandó usted?

¡No!

¿Pero lo ayudó en campaña?

Nunca le di dinero, pero colaboré diciéndoles a los amigos que le aportaran. No le puedo decir cuánto, porque no soy tesorero de campañas. He tenido amigos oligarcas de todas las condiciones y en elecciones les recuerdo la necesidad de apoyar también a la oposición, como garantía de una democracia fuerte.

¿Sacó plata guardada en tarros de galletas para hacérsela llegar a Petro?

No. ¡Nunca, nunca! Yo solo manejo mi plata, la que me meto al bolsillo, y no alcanza a llegar a ningún tarro de la cocina. La plata tiene mucho “enemigo”: tengo cuatro hijas, cuatro nietas, esposa, tres empleadas y dos perras.

Una hija de Montes asegura que varias veces usted le dio plata a Petro.

Ella no tiene por qué saber nada de eso, pues en la fecha en que pasó lo de ese video ella era una niña. No tiene por qué hacer esos comentarios.

¿La conoce?

Sí, y tiene unas obras sociales para las que a veces me ha pedido colaboración. Le he dado ropa y cosas de la casa que ya no se usan.

¿Existe una posibilidad, por mínima que fuera, de que usted le haya prestado ese dinero a Petro y lo hubiera olvidado?

No existe esa posibilidad, porque todavía no tengo Alzheimer. Perder la memoria es morir con el cuerpo en vida. No es que yo me acuerde de todo, ¡pero de eso sí me acordaría!

Si usted jamás le prestó esa plata a Petro, ¿por qué él insiste en que sí?

Él sabe que le hice propaganda, pero también que nunca le mandé dinero. Esa plata puede ser el aporte de mucha gente. No creo que nadie haya dado esa suma de un tirón.

Nadie lo sabe.

¿A quién más le ayudó recomendando contribuirle económicamente en campaña?

A Germán Vargas Lleras, pero tampoco estuve en el manejo de su campaña o de sus recursos. Cuando promovía a Petro, muchos amigos se indignaban. Con Vargas fue diferente: me aseguraron que sí lo apoyarían. Incluso a uno Vargas no le recibió la plata. Otro ayudó y casi se “mama” por el papeleo que le pusieron a hacer para entregar dineros y que todo estuviera dentro de las normas electorales.

¿Usted guardó el secreto del video?

No. Soy muy chismoso. Por fortuna le conté a varias personas, porque si ese video hubiera estallado sin que yo le hubiera contado a otros, estaría mucho más “llevado” de lo que estoy ahora. Me encargué de que supieran de la existencia del video Jorge Enrique Robledo y Clara López, y los claves de la izquierda.

¿Por qué hizo eso?

Porque estaba muy indignado. Le digo más: me aseguré de que Petro supiera que era yo el que estaba divulgando la existencia del video. Imagino que sus declaraciones de estos días (sobre el préstamo) son su manera de tomar revancha.

¿Petro se acercó alguna vez para explicarle el contexto del video?

Nunca.

¿Cuándo acabó la amistad de ustedes?

Cuando Juan Carlos Montes me contó sobre el video. Me indigné mucho, como le digo. Tanto con el video como por la manera en que se hizo. De niño, la mayor sanción social que existía era ser “sapo”. Cuando ponía quejas, lo regañaban a uno y no al que había cometido el delito. Si uno tiene un amigo, se tiene que hacer matar por ese amigo.

¿Qué tipo de relación ha tenido con la mamá de Paloma Valencia?

Fue novia mía cuando entré a la universidad, porque ella tiene mamá con origen manizaleño.

¿Cuánto duraron de novios?

Por ahí tres o cuatro años, cuando ella tenía poco más de quince.

¿Qué opina de la senadora y de su rol en este asunto?

Cuando la vi con ese video en el Congreso, me pareció extraordinaria, y la mandé a felicitar con mi paisano y amigo Samuel Hoyos. Muy elocuente, una maravilla, sobre todo porque yo vivía muerto del terror de haber apoyado a Petro. Afortunadamente se dio lo de este video y el país se salvó de ser una Venezuela. Esa parte de la izquierda que he descubierto después, ya no me gusta.

¿Qué lo decepciona de la izquierda?

Que no son democráticos: se quedan en el poder y se vuelven unos dictadores de mierda, apoyados por el ejército y la policía, como pasa en Venezuela.

¿Es uribista?

Fui uribista hasta la reelección y la posibilidad del tercer mandato.

Si relee su famosa y muy citada entrevista con la revista Gatopardo, ¿qué le cambiaría?

Solo le digo una cosa: ¡uno no debe hablar tanto con los periodistas!

Lorenzo Morales, el entrevistador, ha dicho en redes que Petro y su gente malinterpretaron el texto de esa charla. ¿Lo cree así?

Lo que está dicho en ese reportaje, sí lo dije. No lo malinterpretaron: lo usaron. Recalco: nunca le di plata a Petro. Nunca.

Dijo que usted ha sido intermediario de dineros oscuros. ¿De qué estaba hablando?

Soy muy terrorista cuando hablo, y esas son bobadas que uno dice por escandalizar.

¿Usted es un excéntrico?

Sí, soy de esas personas que no pertenecen, por ejemplo, al sistema financiero, aunque le tengo un profundo respeto.

¿Tiene cuenta bancaria?

En Bancolombia, vergonzosamente chiquita, y vivo muy apenado, porque se mantiene embargada.

¿Embargada?

Por las fotomultas, que son una pesadilla. Esas benditas fotomultas, más el enredo de los prediales, van a acabar con el sistema financiero.

¿Le pagan por sus trabajos en efectivo?

Este es un país muy desbancarizado, en parte gracias a las mismas normas tributarias.

¿Está al día con los impuestos?

Sí. Y es un milagro, porque vivo llevado del putas por el asunto tributario.

¿Mostraría la declaración de renta en algún escenario periodístico o judicial?

Sí. Sin ningún problema.

¿Se sometería a polígrafo?

Sí.

¿Usted conoció o tuvo algún tipo de trato con el “Loco” Barrera?

No. Y tampoco con Pablo Escobar. Si Escobar estuviera vivo, ¡andarían diciendo que esa plata del video es de él!

¿Sabe de algún tipo de aporte del gobierno de Venezuela a la actividad política de Gustavo Petro?

No.

¿Qué es lo mejor de Petro?

Su discurso.

¿El discurso es real?

¡Pues la gente se lo cree! Me parece valioso que Petro se haya enterrado con esto, porque nadie puede estar hablando de luchar contra la corrupción cuando está involucrado en una cosa tan maluca.

¿Petro miente?

En lo de que le presté plata, miente. Y en general creo que dice verdades a medias.

¿Es un video de corrupción?

Es algo sucio.

¿Montes es corrupto?

Más que corrupto, él, sin proponérselo, dio inicio a todo esto cuando grabó el video. Me parece que hizo un acto heroico, aún sin tener la culpa. Petro es un peligro, y es un peligro del que me siento participé, porque sugerí apoyarlo con recursos.

¿Votaría por Petro?

No, no y no. Por ningún motivo.

¡Bendita suerte la del periodista! Quedó tiempo para charlar sobre Bono, pero no le veo puesto a Simón Vélez el anillo que le regaló en su visita a Colombia. Le pregunto dónde está. Señala el techo del vecino…