Duque defiende su terna para fiscal ad hoc

El presidente Iván Duque le salió al paso a las críticas que ha recibido la terna que le envió a la Corte Suprema de Justicia para que elija fiscal ad hoc, para las investigaciones en 3 procesos del caso de corrupción de Odebrecht.

En entrevista con RCN Radio el jefe de Estado afirmó que el fiscal ad hoc, “es una figura exotica, que no tiene una reglamentación jurídica, no se trata de un cargo público, se trata de un encargo de responsabilidades sobre la base de los impedimentos que han expresado tanto el fiscal, como la vicefiscal.

“Dado que no hay ninguna reglamentación, no existe inhabilidad para el ejercicio de ese encargo, porque además no es remunerado”, explicó.

En el caso puntual de la magistrada de la Corte Suprema, Margarita Cabello, quien como ex presidenta de la corporación participo en varias de las elecciones de los togados que ahora podrían avalar su postulación, el mandatario considera que no existe inhabilidad alguna.

Lo anterior, “porque no la están eligiendo a un cargo donde tenga remuneración o tenga beneficio personal, ella lo que va a recibir según la propia petición de la Corte es la posibilidad de ser fiscal ad hoc en tres procesos”, argumentó.

En el caso de su funcionaria, Clara Maria González considera que, “si ella debe dedicarle un mayor tiempo, deberá tomar las mejores decisiones y con total independencia, porque aquí lo que nos interesa es que las investigaciones avancen con total celeridad”.

El jefe de Estado señaló que para ejercer este cargo se necesitan los mismos requisitos que para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, que cumplen los integrantes de la lista que entregó al alto tribunal.

Agregó que será la Corte Suprema de Justicia la que determine si los postulados cumplen con las competencias para asumir el encargo de fiscal ad hoc, para algunos procesos puntuales en las investigaciones dentro del escándalo de corrupción de Odebrecht.