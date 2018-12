Fiscalía se defiende por aplazamiento del juicio contra José Elías Melo

El pasado lunes un juez de conocimiento hizo un duro reclamo a la Fiscalía por solicitar en cuarta ocasión el aplazamiento del juicio que se adelanta contra el expresidente de Corficolombiana, José Elías en Melo, investigado en el caso Odebrecht.

La Fiscalía solicitó el aplazamiento bajo el argumento de que no tenían las actas de compromiso y colaboración firmada por tres ex directivos de la multinacional y así sus declaraciones podrían no tener validez.

“Se frustró por cuanto para la misma no se había recibido de las autoridades judiciales brasileras el acta de compromiso de tres ex directivos brasileros de rendir testimonio, documento requerido para que ellos rindieran declaración virtual desde el Ministerio Público brasilero”.

El regaño del Juez se sustentó en la exigencia que debió hacer la Fiscalía porque quienes están beneficiados con el principio de oportunidad son precisamente los brasileros y son ellos quienes deben hacer lo posible por avanzar en su proceso de colaboración.

“El 28 de noviembre 2018, la Fiscalía de Colombia consideró improcedentes las exigencias de la Procuraduría brasilera y, en consecuencia, solicitó permitir los testimonios únicamente a cambio de que la autoincriminación de los testigos en los hechos a que se refiere su testimonio, no tengan efectos en la jurisdicción colombiana contra ellos”.

Ahora la Fiscalía explicó que fue por razones ajenas a la entidad que no se pudo adelantar la dirigencia, pues el acta de compromiso se logró firmar el mismo día de la audiencia y solo hasta ese día, la envió la justicia de Brasil, así que no fue posible presentarla a tiempo.

“Se aceptó que ellos colaboraran con la justicia colombiana sin que eso tenga efectos de autoincriminación y quedarán a salvo todas las actuaciones de Colombia que ha dado lugar a órdenes de captura contra ex directivos de la multinacional”.

Aseguran desde la Fiscalía que el próximo 21 de enero de 2019, en la nueva fecha para reactivar el juicio, tendrán todo listo y así evitar más aplazamientos.