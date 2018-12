Interpol rechaza pedido de arresto y extradición a Rafael Correa

La Corte Nacional de Justicia de Ecuador informó que recibió una carta por parte de Interpol en la que esta rechaza la petición de la justicia del país para arrestar y extraditar al expresidente Rafael Correa, quien reside en Bélgica.

La institución policial internacional examinó los elementos relacionados con la situación jurídica del exmandatario y confirmó que no difundirá una circular roja como había pedido la jueza Daniella Camacho.

La solicitud de extradición se debe a que Correa fue incluido en el proceso judicial que se lleva a cabo por el supuesto secuestro del diputado opositor Fernando Balda, ocurrido en Bogotá en 2012. En ese caso el expresidente es señalado como autor intelectual y había sido ordenada la prisión preventiva en su contra.

Sin embargo el juicio no puede continuar y no se toman medidas adicionales mientras Correa no esté presente ante la justicia de Ecuador.