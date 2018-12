Miley Cyrus, víctima de un robo por valor de diez mil dólares

Estos días Miley Cyrus debería estar centrada en su regreso a la escena musical y a sus raíces en la música country con el lanzamiento del sencillo 'Nothing Breaks Like a Heart', en el que ha colaborado con el productor Mark Ronson, pero desafortunadamente la vida parece tener otros planes para ella.



Tras perder el hogar que compartía hasta ahora con Liam Hemsworth en los incendios que arrasaron California, al igual que le sucedió a miles de personas en el área de Malibú y Calabasas, la estrella del pop ha descubierto ahora que ha sido víctima de un robo por valor de 10.000 dólares en su almacén del Valle de San Fernando.



Los ladrones se habrían hecho por varias guitarras cuya ausencia tardó en notar al asumir en un primer momento que algún miembro de su familia -que se dedica casi exclusivamente al negocio musical- había tomado prestados los instrumentos, por lo que no está claro el momento exacto en que fueron sustraídos, aunque se cree que habría sido en algún momento del mes de octubre.



La destrucción de su casa supuso un duro revés que, sin embargo, pudo afrontar y asimilar recordándose que "la vida es una serie de reajustes", como le repite a menudo su famoso padre Billy Ray Cyrus, y que las posesiones materiales siempre pueden ser reemplazadas, pero en el caso de las guitarras ha acusado además la pérdida del componente sentimental que iba asociado a ellas y el hecho de que ya no podrá utilizarlas de cara a los nuevos temas que tiene previsto estrenar el año que viene y que muchos fans esperan que suponga un regreso a la conocida como era 'Bangerz': su fase más rebelde hasta la fecha que terminó de 'asesinar' su imagen de estrella Disney.