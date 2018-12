Expianista de Juan Gabriel asegura que el cantante mexicano está vivo

Vecinos del cantante mexicano, la periodista Martha Figueroa, ex mánager Joaquín Muñoz y ahora se suma su expianista para asegurar que está vivo.

Pepe Zavala, expianista de Juan Gabriel mencionó en una entrevista con el programa 'Intrusos' de Televisa que, "Siento que está vivo porque número uno, nunca lo vimos. Se le hizo un homenaje muy bueno, pero nunca lo vimos. Lo que nos comentaba después de los conciertos era que se iba a un lugar en el que no lo podríamos encontrar. Dijo -me voy a ir muy lejos y me van a extrañar- Yo pienso que lo planeó, creo que necesitaba esa paz, después de cada concierto él estaba de lo más solo y triste".

Sin embargo, el músico aseguró que los audios que ha mostrado el periodista Jorge Carbajal para demostrar que el cantante mexicano sigue con vida son falsos, “para mi ese no es Juan Gabriel, creo que mucha gente está lucrándose con eso... Pero cuando nos presentan esa grabación definitivamente ese no es".