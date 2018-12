Carreño: "Queremos que Omar esté, pero a hoy no hay nada firmado"

Juan Andrés Carreño, presidente de Independiente Santa Fe, dialogó con El Alargue de Caracol Radio sobre cómo se refuerza el cuadro 'Cardenal' para el 2019. Carreño aseguró que aún no hay un acuerdo por Omar Pérez y agregó que desean contar con él nuevamente.

"Con lo de Omar Pérez no se puede dar por hecho nada, no hay nada firmado a hoy. Nosotros queremos que Omar esté pero no puedo adelantar un suceso que no haya ocurrido", explicó el presidente, quien destacó el nivel actual del 10 argentino.

Entretanto, reveló que Martín Payares retornará al equipo para reforzar la zona defensiva, luego de su pasto por el Deportivo Pasto.

Finalmente, defendió la labor del técnico uruguayo Guillermo Sanguinetti, quien seguiría en el cargo durante el próximo año: "Lo que tienen que entender es que todos los demás tienen procesos, hicimos una reunión de junta directiva del balance del semestre pero no nos podemos quedar con esa imagen; hay que ir más allá".

Y agregó que el semestre de Santa Fe no fue tan "desastroso" como muchos dicen.