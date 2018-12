Yoreli Rincón: "Logramos llegar a un acuerdo. Es un premio merecido"

Yoreli Rincón, referente de Atlético Huila Femenino, se refirió este martes en rueda de prensa, sobre el premio que recibirán luego de haber ganado la Copa Libertadores.

Sobre el título conseguido, Yoreli manifestó: "No hemos podido hablar con dirigentes y no me han abierto las puertas. Hoy somos campeones continentales y es para que vean que estamos aquí. No vamos a recibir dinero por ganar".", dijo ayer (lunes) en El Alargue de Caracol Radio.

Sin embargo, este martes reconoció en rueda de prensa que, "Logramos llegar a un acuerdo. Es un premio más que merecido para estas 20 jugadores, este cuerpo técnico y especialmente Diego, nuestro presidente", aseguró Rincón.

Por otro lado, varias jugadoras defendieron y apoyaron a Rincón, quien como afirmó Liana Salazar "se vio expuesta, todas lo hablamos en grupo y todas la respaldamos y no queremos que la juzguen solo a ella".

Carmen Rodallega, jugadora del Huila, habló e hizo un llamado para que el fútbol femenino en Colombia se de a conocer. "Algo que de verdad, el fútbol femenino es que los medios den a conocer a Colombia, porque mucha gente no lo conoce y es porque los medios no hacen ver".