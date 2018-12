En firme muerte política del ex congresista Holger Horacio Díaz

El Consejo de Estado dejó en firme la pérdida de investidura que se declaró contra el ex representante a la Cámara y ex candidato a la Gobernación de Santander, Holger Horacio Díaz reafirmando que sí es el órgano competente para tomar esta decisión y que no violó las disposiciones de la Convención Americana de Derechos humanos.

El ex congresista interpuso una tutela y obtuvo como respuesta que se comprobó que incurrió en un conflicto de interés por no haberse declarado impedido desde el primer momento cuando fue designado como ponente de la reforma a la salud, pese a que su esposa trabajaba en la EPS Salucoop.

Le dijo el Consejo de Estado que se emitió la sentencia con argumentos razonables y ajustados a derecho, por lo que rechazó la posición de Díaz sobre haber desconocido el precedente de verificar si hubo culpa o dolo en sus actuaciones.