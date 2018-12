“Me parece una ironía”: Timochenko sobre decreto de bienes

Rodrigo Londoño calificó como “irónico” el decreto que expedirá el presidente Iván Duque para que los bienes no declarados por las FARC pasen a extinción de dominio por parte de la Fiscalía.

“Me parece una ironía. Si en realidad hay bienes que no se entregaron, pues están a disposición de la justicia. No creo que tengan que hacer un decreto especial (...) si supuestamente es cierto que no se entregaron x bienes pues están ilegalmente y les pueden echar mano a la hora que quieran”, dijo.

Dijo que si tuvieran bienes escondidos no “pondrían la cara” y agregó: “Nosotros hemos sido files a lo que nos comprometimos a cumplir”.

La JEP y la Fiscalía han tenido diferencias sobre este tema, dado a que la nueva jurisdicción ha querido consolidar el inventario de las FARC pero no ha sido posible porque el ente investigador le ha negado la información sobre los bienes que están en extinción de dominio.