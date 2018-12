Pete Davidson ya está listo para rehacer su vida sentimental

El humorista y actor Pete Davidson estaría preparado ya para rehacer su vida sentimental pasado poco más de un mes desde que se confirmara su separación de la cantante Ariana Grande, con la que mantuvo un breve pero intenso romance de cinco meses con compromiso matrimonial incluido. Según el portal de noticias E! News, el intérprete se habría embarcado ya en alguna que otra cita, pero de momento no han trascendido más detalles sobre el asunto.

Al margen de las particularidades sobre su nueva búsqueda del amor, este gesto parece poner de manifiesto el deseo del artista de hacer borrón y cuenta nueva después de unas semanas francamente duras para él, ya que tanto los fans más radicales de su ex como sus detractores de toda la vida han estado intensificando sus ataques verbales contra él en las redes sociales, hasta el punto de pedirle directamente que se "quitara la vida".



Hay que recordar que el cómico de 'Saturday Night Live' padece trastorno bipolar y ha atravesado frecuentes brotes de depresión que han llegado a derivar incluso en tendencias suicidas, por lo que los insultos y las burlas que ha venido recibiendo últimamente cobran, bajo este contexto, mayores niveles de crueldad y desconsideración. Tanto es así, que en los últimos días tanto Ariana Grande como Scooter Braun -mánager de la artista- han tenido que recurrir a la esfera virtual para exigir a ciertos internautas que dejaran al humorista en paz, especialmente porque nadie del entorno de la cantante le guarda rencor alguno.



Tras aislarse en varias ocasiones de las redes sociales, fundamentalmente cuando arreciaban los exabruptos y las descalificaciones contra su persona, la semana pasada Pete Davidson se puso brevemente en contacto con toda la comunidad digital para lamentar profundamente la estrategia de acoso y derribo planteada contra él y, sobre todo, la hipocresía exhibida por ciertos sectores de la sociedad que se ofenden a la mínima y, sin embargo, contraatacan con las mismas armas.



"Estoy tratando de entender por qué hay gente que se lanza en tromba a meterse con alguien sin conocer los datos y sin un marco de referencia, especialmente en estos tiempos en los que a muchos les encanta sentirse ofendidos a la mínima. Yo llevo nueve meses siendo acosado en Internet, y todo ello después de haber hablado abiertamente sobre mi desorden bipolar y mis tendencias suicidas con la esperanza de concienciar sobre sus peligros. Pero me da igual que se esfuercen tanto por que me quite la vida, no lo haré", reza un extracto del largo mensaje que compartía en Instagram.