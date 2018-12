¿Taj Mahal está en peligro de desaparecer?

Según Shamshuddin Khan, quien ha organizado recorridos por Taj Mahal por más de 30 años, ha mencionado a BBC Mundo que el monumento se ha estado deteriorado en los últimos años, se pueden ver fácilmente grietas y el mármol de las paredes está deteriorado.

"Hay momentos vergonzosos en los que los turistas extranjeros me preguntan por qué el Taj Mahal no es mantenido como se debe. También nos preguntan por qué está perdiendo su color y brillo. Nosotros, los guías, no tenemos respuestas", dijo Khan.

Se dice que las partes superiores de los minaretes están al borde del colapso.

Shamshuddin menciona que no se está haciendo lo suficiente para aprovechar el conocimiento colectivo de los pachchikars. "Saben cómo hacerlo porque está en sus genes".

Para los que no saben que es el Taj Mahal:

Este monumento está ubicado en la ciudad de Agra, estado de Uttar Pradesh (India), es un monumento funerario construido entre 1631 y 1654.

El monumento es un importante destino turístico de la India. En 1983, fue reconocido por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad. En 2007 fue designado una de Las Nuevas Siete Maravillas del Mundo Moderno.

En 1992 la princesa Diana de Gales fue famosamente fotografiada sola frente al edificio, unos meses antes de anunciar su separación del Príncipe Carlos.