Tengo vergüenza ajena por tantos aplazamientos: juez caso Odebrecht

En el entramado de corrupción del caso Obdebrecht y el capitulo de la Ruta del Sol, resulta clave para el proceso la declaración de los ex directivos de la multinacional en Colombia, pero la Fiscalía no logra que los brasileros (Luis Bueno Junior, Luis Antonio Mameri, Luis Da Rocha) entreguen su versión en el juicio contra José Elías Melo, ex presidente de Corficolombiana.

El argumento de la Fiscalía ya se convirtió en una frase de cajón en criterio del juez del caso, una excusa que tiene estancado el proceso, por eso hace un duro reclamo.

El juez 14 de conocimiento le dijo a la Fiscalía que esta siendo muy “laxa” con los brasileros implicados en el caso, muchos beneficios y ellos poco se comprometen con la justicia del país.

Incluso que los brasileros se aprovecharon de los beneficios de ser testigo para burlarse de justicia colombiana y les advirtió, en defensa del país, que la diferencia entre “menso y manso” no es sólo una vocal.

Para el juez la Fiscalía se quedó corta en argumentos al solicitar por cuarta ocasión un aplazamiento, dijo que ahora el toca acudir a la metafísica para saber qué puede pasar en el caso.

Insiste que como están las cosas y ante la posibilidad de un fiscal Ad Hoc no pueden avanzar en más, pues quien llegue a la investigación podría tomar la decisión de arrancar de cero y revocar la lista de beneficios que se entregaron en este caso.

La audiencia finalmente se aplazó para el próximo 21 de enero, una fecha que será muy importante para la Fiscalía, pues el juez advierte que si no presenta a los testigos pedirá que se investigue al fiscal del caso.