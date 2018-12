¿Por qué Jessica Cediel no volvió a publicar fotos con su “novio”?

La presentadora Jessica Cediel publicó hace varios meses en su cuenta de Instagram una imagen junto a un hombre, que causo mucha curiosidad, pues muchos de sus seguidores no sabían nada de esta persona.

Después se pudo observar que la modelo no volvió a publicar nada al respecto, además elimino la imagen en la que salían juntos.

Últimamente Jessica Cediel ha subido imágenes con frases que hacen notar un poco su despecho, pues son acompañadas con frases como: "it's over" (se acabó) y "let it go" (déjalo ir). También escribió "don't you worry about a thing", (no te preocupes).