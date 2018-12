El reclamo que le hizo esposo de Catalina Aristizábal por una foto /

La presentadora compartió en su cuenta de Instagram una fotografía con unas orejas de conejita junto a la estatua de cera de Hugh Hefner y escribió una frase que hizo reír a más de uno.

Catalina recibió miles de comentarios por parte de sus seguidores, a los cuales les causó mucha gracia, pero al único que no le pareció chistoso fue a su esposo el exfutbolista Lucas Jaramillo.

“Y uno toda una vida con poemas, rosas, guitarra y todo tipo de cursilerías y nunca le dedican a uno un post como este”, escribió Lucas en la fotografía de Aristizábal.

Aunque lo expresado por Lucas parece serio, seguro él lo escribió molestando. No obstante, Catalina decidió quitarle los celos, dedicándole este mensaje al lado de una foto juntos

"One love tome su post también, mi amor, ¡pa q’ no se me ponga celoso! Vamos por otros 18", escribió la presentadora en otra publicación, pero esta vez junto a su esposo.