¿Está impedido el presidente Iván Duque para hacer terna de Fiscal Ad Hoc?

La reunión a la que el hoy presidente Iván Duque acompañó al entonces candidato presidencial Iván Zuluaga vuelve a recordarse a propósito de la terna que debe designar para la elección de un fiscal Ad Hoc en el caso Odebrecht.

El encuentro fue con el asesor político ‘Duda’ Mendoça en febrero de 2014 y se conoció cuando se acusaba a Zuluaga de haber contado con el apoyo de la multinacional en su campaña. El presidente explicó que fue solo para conocer la experiencia del asesor político porque estaba haciendo su plan de gobierno.

Pero eso para algunos pone un manto de duda sobre su idoneidad para crear la terna. Por ejemplo, Claudia López, es escribió en Twitter que la única acción que se va a ver frente a quienes están involucrados en todos estos hechos se puede ver en el sector económico.

“Con Presidente, Fiscal y mayorías del Congreso en la misma rosca seguramente Martínez y Sarmiento se asegurarán mutuamente total impunidad política y judicial”. O el senador Iván Cepeda que considera que no hay garantías (…)”.

Así mismo, desde el Polo Democrático creen que el presidente no debería tomar la decisión.

“Consideramos que esta figura del fiscal Ad Hoc no es procedente, no ofrece garantías. Se trata de una persona que va a ser elegida indirectamente por el presidente de la República que tiene en sus manos escoger una terna. Y nos parece que sea una debería apartarse de esa decisión”, dijo el senador Iván Cepeda.

Pero, para el exfiscal Mario Iguarán, no existe impedimento: “Hoy en día no existe impedimento en el presidente de la República. El presidente por el momento no ha sido vinculado de ninguna forma a esta investigación, por lo tanto no podría aducirse alguna causal de impedimento para apartarlo de este proceso de elección de fiscal ad hoc”.

Esa misma posición la tiene el abogado Marlon Díaz, señalando además que si hubo algo irregular, para el 2014 superar el tope de financiación de campaña no era un delito.

“Yo considero que no. Los hechos que lo relacionan con su participación en una reunión en Brasil son de la campaña de 2014 y en ese momento no era delito la violación de topes de financiación y de cierta manera ese tema es simplemente administrativo. Yo creo que desde esa óptica no habría ningún tipo de impedimento o conflicto de interés, además los impedimentos son taxativos, es decir, no se pueden suponer sino deben cuadrar específicamente en la norma”.