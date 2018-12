Juristas dicen que se necesita un fiscal Ad Hoc penalista pero no litigante

El presidente Iván Duque entregará en estos días la terna para la elección de un fiscal Ad Hoc que se encargará de un proceso relacionado con los sobornos de Odebrecht -el de las ex ministras Gina Parody y Cecilia Álvarez-, y de dos preacuerdos de ex funcionarios de la multinacional.

Lo que se espera es que entreguen los nombres de los tres candidatos antes del martes, pues el jueves es la última sesión de la Sala Plena de la Corte Suprema y ha dicho su presidente, José Luis Barceló, que lo nombrarían ese día solo si se tiene lista esa terna.

El presidente debe tener en cuenta para hacer la selección que este nuevo funcionario debe cumplir con las condiciones básicas de quien ocupa el cargo de Fiscal General que son: ser colombiano, abogado, no haber sido condenado por sentencia judicial, y haber desempeñado durante 15 años cargos en la rama judicial o en el ministerio público o, también, por 15 años ser abogado de profesión o profesor universitario.

Sin embargo, por el contexto de Odebrecht, para el ex fiscal Mario Iguarán debe ser además una persona independiente, así como un penalista.

“Si bien la Constitución y la ley no exige que sea un abogado penalista, me parece que para este caso es necesario que tenga unos mínimos conocimientos y una mínima experiencia en derecho penal pues él no va a llegar a administrar la Fiscalía General sino que él llega a adelantar una investigación de carácter criminal”, afirma.

Pero, para el abogado Marlon Díaz, precisamente para que no exista algún tipo de conflicto de interés, preferiblemente, no debe ser un abogado litigante.

“Desafortunadamente la mayoría de penalistas connotados de Colombia han tenido algún tipo de relación directa o indirecta con las líneas de investigación que se refieren a Odebrecht, han dado un concepto, han participado en algunos de los extremos procesales como intervinientes, han dado su opinión y eso saca mucho de los penalistas que podrían estar incluidos en esa terna”.

Sin embargo, dice, “en la academia, en la rama judicial, en la Defensoría encontramos muchísimos abogados y en las mismas regiones, abogados que podrían ejercer ese cargo”.

Para algunos, la designación de un fiscal Ad Hoc no es lo que se necesita. De hecho, el exministro Yesid Reyes ha dicho que debe renunciar, más aún porque por ejemplo, demostró en el debate de control político que sabe mucho del caso de Odebrecht, pese a estar impedido.

“En el debate habló más de una hora dando detalles sobre investigaciones relacionadas con el caso de Odebrecht que es un caso en el que se declaró impedido hace un año y medio, entonces la pregunta que surge en el país e incluso fuera, es por qué un fiscal impedido en un caso conoce tanto de ese caso como para hablar una hora y media ante el Congreso”, dice.

Además dice Reyes que la Corte Suprema debe resolver muchas dudas, por ejemplo, si el propio fiscal Ad Hoc es el que escogerá la gente con la que trabajará, ¿quién va a hacerle la contratación?