Suspendido el semestre acádemico en la UPTC

El rector de la universidad pedagógica y tecnológica de Colombia confirmó la medida sugerida por el Consejo Académico de la Uptc, de realizar la suspensión de las clases pregrado presencial y a distancia en el segundo semestre académico de 2018.Y es que no se ha logrado un concenso con la mesa de concertación de la comunidad educativa, razón por la cuál se dejó esta determinación en firme hasta nueva orden."Hasta no llegar a puntos en común entre los estudiantes, la universidad y los diferentes actores, no se reanudarán las clases", dijo Alfonso López, rector de la UPTC.

La medida aplica para las sedes ubicadas en los municipios de Tunja, Duitama, Chiquinquirá y Sogamoso además de los programas a distancia en modalidad a distancia. El próximo 5 de diciembre se llevará a cabo la siguiente sesión del consejo académico de la UPTC, 5 días después la mesa de concertación se reunirá nuevamente, cuando se espera poder lograr puntos en común en camino a normalizar la actividad académica.