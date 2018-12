Desabastecimiento de alimentos en Arauca por paro camionero

En el municipio de Arauca no se consigue ningún alimento perecedero, los puestos de alimentos están a punto de cerrarse porque no tienen nada que ofrecer a sus clientes. Algunos camioneros en el Piedemonte Llanero han impedido el ingreso de los vehículos que abastecen a los siete municipios del departamento de Arauca.

El desabastecimiento en el municipio de Arauca está llegando a un cien por ciento de alguno productos de la canasta básica familiar, por lo tanto debemos tomar medidas urgentes para superar esta crisis”, señaló la Presidente Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Arauca, Gisela Garcés Valdés.

La funcionaria indicó que junto a las autoridades están buscando alternativas para poder abastecer la región y la ciudad de Arauca, en la que se estima un puente aéreo entre las administraciones municipales, la Cámara de Comercio, gobernación de Arauca y la fuerza pública.

El alcalde del municipio de Arauca, Benjamín Socadagüí rechazó esta acción que únicamente se presenta para esta región donde los responsables no dan la cara. “yo como alcalde estoy rechazando este paro soterrado, escondido, yo lo llamo así, intimidante. Si están haciendo un paro que den la cara y que formen una mesa, pero no pueden estar intimidando a toda la comunidad de Arauca donde hay un desabastecimiento bastante grande, donde no se consiguen frutas, verduras ni hortalizas, donde no está permitido que los araucanos tengamos derecho a un buen comer”, indicó el alcalde de la ciudad de Arauca, capital del departamento.

El mandatario Socadagüí Cermeño, le solicitó a quienes promueven este paro dar la cara, sentarse a una mesa de diálogo con el gobierno para plantear sus posiciones para llegar a una negociación, pero que no se puede someter a todo un departamento, que es la única zona donde se da esta intimidación y parálisis que ha llevado a este desabastecimiento donde están perdiendo son los comerciantes y quienes tienen un sustento de la venta en sus puestos de verduras, como restaurantes y comidas rápidas.

“A nosotros como araucanos nos toca sentar un precedente , sentar una voz con toda la comunidad, no puede ser que tres o cuatro personas que no quieren el bienestar y el desarrollo de nuestro departamento nos tengan intimidados, por lo que acudo al alto gobierno para que nos pongamos a ver qué es lo que está pasando en el departamento de Arauca, donde supuestamente no hay paro, pero en el departamento de Arauca hay paro porque no están llegando los productos básicos de la canasta familiar para la alimentación del departamento de Arauca”, precisó el alcalde Socadagüí Cermeño.

Ante la difícil situación de desabastecimiento que se viene dando en el departamento de Arauca, las autoridades se reúnen a esta hora en un consejo de seguridad para buscar salidas a esta situación y se estudia la implementación de un puente aéreo para el transporte de alimentos y mercancías que están represadas, mientras que también se ha hecho el llamado al gobierno nacional para que intervenga en esta crisis que vive la región.