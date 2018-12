Drástico cambio de Yina Calderón por culpa de varias cirugías

Las críticas despectivas que recibió Yina Calderón fueron muchas desde sus últimas cirugías.

La influencer le contó a sus seguidores en su cuenta de Instagram que se había sometido a varias cirugías; “Me hice un arreglo en la prótesis del mentón. Me hice los labios, pero así no van a quedar; van a quedar delgaditos, divinos. Me hice los pómulos y me hizo (el cirujano) la ‘lipo’ completa”, pero el cambio que tuvo no fue como muchos esperaban, pues fue blanco de críticas por las fotos que publico.

Estos fueron los comentarios que causaron más polémica; Qué te pasó en la cara, “ese cirujano parece tú peor enemigo” o “Halloween ya pasó.