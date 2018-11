Ariana Grande estrena documental sobre su vida

Este viernes la cantante ha sorprendido a sus seguidores con ‘Dangerous Woman Diaries’, un documental en el que se revelan más secretos que nunca.

Con este Ariana quiere que sus seguidores conozcan cómo fue la gira con la que logró ser una de las artistas pop más importante del mundo.

El documental presentará imágenes exclusivas de Ariana Grande en el estudio de grabación con Pharrell; videos musicales de "The light is coming" y "God is a woman", en el set; así como los ensayos para su actuación en los Premios MTV.

Algo que han notado los que han visto el documental es que en todos los momentos que sale el pasaporte de la cantante de "Into you" la foto sale editada y reemplazada por una de los MTV VMAs.

Cada episodio saldrá cada jueves por YouTube con una duración aproximada de media hora, pero para los suscriptores premium ya está disponible la primera temporada,