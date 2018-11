Cinco datos que quizá no sabía sobre ‘The wall’ de Pink Floyd

‘The Wall’ fue lanzado en 1979, este está lleno de reflexiones sobre la muerte y la soledad. Este trabajo discográfico se convirtió en una referencia histórica dentro del rock progresivo.

A continuación 5 cosas que tal vez no sabía.

1. En el documental Behind The Wall, David Gilmour admitió que "la película fue mucho menos exitosa contando la historia de 'The Wall' en contraste con las versiones del álbum y de los conciertos".

2. La canción "Empty Spaces" tiene un mensaje secreto, antes de que cante Roger Waters se escucha un sonido raro como si alguien cantara al revés y, sí, el mensaje dice: "Hello looker... Congratulations. You have just discovered the secret message" ("Hola, observador... Felicidades. Acabas de descubrir el mensaje secreto").

3. Los icónicos martillos rojo con negro representaban a un grupo neo-nazi ficticio en la película 'The Wall' tuvieron un destino un tanto desagradable.

4. Muchos consideran que 'The Wall' fue el punto de quiebre de Pink Floyd como una unidad.

5. Un año después de su lanzamiento, en 1980, el tema 'Another Brick in the Wall' fue adoptado en Sudáfrica como himno entre los estudiantes negros.