El sistema de la Liga no será modificado, 16 equipos votarán en contra

Iván Mejía contó de manera exclusiva en El Alargue de Caracol Radio que pese a la propuesta de la Dimayor, 16 equipos votarán en contra al cambio que propone un nuevo sistema en la Liga para el 2019.

Así sería el revolucionario sistema de la Liga Águila para el 2019

"Hoy hubo reunión de 16 equipos en el norte de Bogotá, lo que se llama una pre- asamblea. No será cambiado el sistema del campeonato, no gustó entre los directivos la propuesta de Iván Novella (gerente de la Dimayor) no será aprobado, los directivos que estuvieron reunidos hoy llegaron a una conclusión: si quieren cambiar el descenso será a a partir del 2020", dijo Iván Mejía.

También aseguró que no será aprobado el tema del canal Win Sports que buscaba vender los derechos internacionalmente por 50 millones de dólares a una empresa brasileña.

Según manifestó Iván Mejía los 16 directivos que se reunieron hoy no están conformes con la gestión del presidente de la Dimayor Jorge Enrique Vélez y buscarían su salida.

Este viernes será la asamblea de la División mayor del Fútbol Colombiano y se confirmará lo anticipado por el periodista de Caracol Radio.