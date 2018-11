Le dan 'palo' a Mónica Rodríguez por su actitud

A través de varios comentarios los usuarios y televidentes se han quejado por la terrible actitud burlona de la presentadora Mónica Rodríguez hacía otras personas, además, muchos aseguran que se quejarán con el defensor del televidente.

Aunque varios fanáticos del programa aman su buen sentido del humor y espontaneidad, otros en cambio afirman que exagera a la hora de burlarse de ciertos personajes.

Uno de esos casos tuvo que ver con un comentario hacia la actriz Amparo Grisales.

"La verdad me parecieron muy terribles los comentarios que Mónica hizo el día 15 de noviembre sobre Amparo burlándose de su look y sobre todo tratando de ridiculizarla con que parecía una tatacoa o un papagayo", escribió una seguidora de la presentadora a través de redes sociales.

También, otra televidente se quejó de su terrible comportamiento y fuertes comentarios, además, los televidentes aseguran que han querido quejarse con alguien al respecto.

"He querido colocar la queja en el defensor del televidente pero no se cómo, o ante quién dirigirme. Mónica es de las personas que se burla de todo el mundo y no tiene el mas mínimo respeto con quienes los vemos, mucho menos burlarse o hablar mal de sus propios colegas", escribió otra seguidora de Rodríguez.

Por ahora, la presentadora no se ha pronunciado al respecto.