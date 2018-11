La divertida respuesta de Claudia Bahamón a quien le crítica su cuerpo

A pesar que la presentadora suele dejar pasar los comentarios inapropiados que le realizan algunos de sus seguidores, esta vez respondió, de una manera graciosa, dos críticas que le realizaron sobre su cuerpo.

Uno de los comentarios decía “Se hizo rinoplastia” a lo que Claudia respondió: “Ay noooo otra cirugía. Hoy me pillaron todas mis cirugías jaja".

Ver esta publicación en Instagram #claudiabahamon Una publicación compartida de LaCriolla (@lacriollacolombiana) el 26 Nov, 2018 a las 8:24 PST

Esto lo hizo por medio de sus historias de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram #claudiabahamon Una publicación compartida de LaCriolla (@lacriollacolombiana) el 26 Nov, 2018 a las 8:27 PST

Otro de las criticas fue: “Se le nota la severa cirugía en los pómulos, antes eras más linda”, a lo que la presentadora expresó “Me han dicho de todo, pero este sí me sorprendió. ¿Con quién me podré mandar quitar los pómulos que me puse?".