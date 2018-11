Prepárese porque Hugh Jackman anuncia su tour mundial /

El actor australiano Hugh Jackman estará de gira, en esta oportunidad el actor visitará varios países con un show de algunos musicales en los cuales ha participado.

“Es un sueño hecho realidad”, indicó el actor de ‘Wolverine’. “Ya lo he hecho en Australia y ahora voy alrededor del mundo. Voy a ciudades en todo Estados Unidos, vamos a Europa, el Reino Unido y regresamos a Australia. Voy a cantar, voy a bailar y voy a contar historias”, añadió.

“Voy a cantar cosas de ‘The Greatest Showman’, de ‘Les Mis’ (‘Los Miserables’), cosas que he hecho en Broadway y cosas para las que he audicionado pero para las que no me han dado el papel”, explicó la celebridad.

El show que el artista está preparando es algo sin precedentes, contará hechos de su vida personal, tendrá grandes invitados y será uno de los grandes espectáculos que nadie haya visto, el cual tendrá por nombre ‘The Man. The Music. The Show’ (El Hombre. La Música. El Show’).