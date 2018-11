Quentin Tarantino se casó con la joven modelo Daniella Pick /

El cineasta Quentin Tarantino y la artista y modelo israelí Daniella Pick se casaron en Los Ángeles, según informó la edición digital de la revista People.

La pareja se conoció en 2009 durante la campaña de promoción de "Inglorious Bastards" y se prometió en junio de 2017, un año después de comenzar su relación sentimental.

Tarantino, de 55 años, y Pick, de 35, se casaron en una ceremonia íntima organizada en Los Ángeles (California) y celebraron un gran evento después al que fueron invitados numerosos artistas de la industria.

Este es el primer matrimonio para el cineasta, que escogió un traje oscuro para la ocasión, además, acaba de terminar el rodaje de "Once Upon a Time in Hollywood", una cinta protagonizada por Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Al Pacino, Kurt Russell y Dakota Fanning, entre otros.