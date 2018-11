¡Igualito! Trey Ace Smith, el hijo mayor de Will Smith

A lo largo de los últimos meses Jada Pinkett Smith había sido la encargada de desvelar en su programa para Facebook 'Red Table Talk' algunas de las intimidades de su matrimonio con Will Smith o del vínculo que la une a Sheree Zampino, la ex de su marido y la madre del hijastro que ganó cuando se casó con el actor, pero ahora le ha llegado el turno a él de sincerarse acerca de su compleja dinámica familiar.

En su caso lo ha hecho a través de otra red social, Instagram, para pronunciarse acerca de las tensiones que causó su separación entre su primogénito y él y cómo ambos tardaron mucho tiempo en superarlas.

"Las cosas no siempre han sido así entre Trey y yo. Durante años tuvimos problemas después de mi divorcio de su madre. Él se sentía traicionado y abandonado. Es una inmensa bendición haber reparado y recuperado una relación cariñosa con mi precioso hijo", ha escrito el intérprete junto a un vídeo de ambos, en el que queda patente que uno de sus mayores orgullos es que su primogénito haya recuperado la confianza en él.

"Estoy en Abu Dabi, en la Fórmula 1. He traído conmigo a mi hijo Trey, así estamos pasando algo de tiempo juntos. Siempre intento llevarme a mis hijos por separado a hacer distintas cosas para que puedan pasar algo de tiempo a solas con su papá. Así que estábamos aquí, viendo la carrera, y me ha dicho: '¿Quieres saber una cosa, papá? Me he dado cuenta de que no solo eres mi padre'. Entonces hizo una pausa y añadió: 'Estoy bastante seguro de que también eres mi mejor amigo'", explica la estrella de Hollywood en la grabación.

Pese a los baches que hayan podido encontrar en su camino, a día de hoy salta a la vista que los Smith son un clan muy unido: tanto Jada como Will felicitaron a la exmujer de este hace unos días por su cumpleaños enviándole unos mensajes de agradecimiento a cada cual más conmovedor y ella, por su parte, accedió a entrevistarse con la madrastra de su retoño para hablar de los encontronazos iniciales que ambas protagonizaron y darle las gracias entre lágrimas por haber querido a Trey como si fuera su propio hijo y haber sido una "madre extra" maravillosa para él.