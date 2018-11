"No sabemos cuándo ni dónde, pero la final de la Libertadores se jugará"

Marcelo Gallardo, director técnico de River Plate, declaró ante la prensa que está "seguro" que la final de la Copa Libertadores se va a jugar y agregó que sin importar en qué cancha se juegue, desde este mismo jueves empezará a preparar al equipo.

"Estoy convencido de que vamos a jugar la final", comentó el argentino tras ser eliminado en las semifinales de la Copa Argentina por Gimnasia y Esgrima de La Plata desde el punto penal.

El entrenador agregó al respecto: "La final de la Copa Libertadores se va a jugar. No sabemos cuándo ni dónde, veremos qué pasa el jueves. Pero yo estoy seguro de que el partido se va a jugar. A partir de este jueves vamos a empezar a preparar el partido y después veremos dónde jugamos. Yo lo quiero jugar en cualquier lado, después hay que ver si Boca se presenta".

"Voy a preparar el equipo porque estoy convencido de que vamos a jugar. Nosotros somos fuertes, lo hemos demostrado más de una vez. Esta noche (contra Gimnasia) también quedó demostrado. El juego estuvo en varios pasajes, fuimos superiores al rival, somos un equipo competitivo y nos vamos a preparar para jugar la final", concluyó sobre el tema.

Pese a que Gallardo no quiso referirse en un principio a los incidentes sucedidos el sábado pasado en las cercanías del Monumental y que terminaron aplazando la final de Libertadores ante Boca, el argentino comentó sobre dicho tema: "esto no es un hecho aislado, esto se ve en cada partido de Copa. Quedamos en el ojo de la tormenta, pero en el mundo del fútbol estas cosas pasan. Nosotros queríamos jugar y nada más, tan simple como eso. Después, hay cosas que no dependen de nosotros".