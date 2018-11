Por fuertes comentarios a participante le dan 'palo' a Amparo Grisales /

La actriz y jurado Amparo Grisales nuevamente vuelve a ser noticia, en esta oportunidad Grisales realizó un comentario mal intencionado a una participante, por este motivo miles de internautas no dejaron pasar por alto el hecho.

La polémica se dio luego de un comentario de Amparo hacia una de las imitadoras de Las Hermanas Calle, la actriz aseguró que no había trabajado en bajar de peso y fue entonces cuando se dio la siguiente conversación:

Amparo: "Ustedes no han evolucionado físicamente. Tú no has bajado un poquito de peso, ¿por qué mi amor?".

Nelly Calle: "Yo estoy en el proceso, pero es muy difícil".

Amparo: "¿Pero comes mucho?".

Nelly: "No, lo que pasa es que estoy lactando".

Amparo: "Si estás lactante deberías estar más flaquita entonces, porque cuando a uno le sacan, ajá. No le has puesto cuidado a eso".

Las palabras de Amparo no fueron bien tomadas por los televidentes e inmediatamente fue criticada a través de redes sociales.