Por alentadoras palabras de Daniela Ospina, seguidor decidió no suicidarse

A través de la red social Instagram la modelo y empresaria compartió el mensaje de agradecimiento de uno de sus seguidores quien desistió de la idea de quitarse la vida gracias a unas alentadoras palabras que esta le compartió.

La identidad del sujeto no fue revelada pero a través de un mensaje interno le escribió “Daniela, gracias por tus palabras. No estoy pasando por el mejor momento, estaba a punto de hacerme daño, acabar con mi vida, pero tú, como ángel de Dios, me hiciste reaccionar. Gracias, te mando un abrazo”.

La empresaria respondió al mensaje de su seguidor, esto fue lo que dijo: “yo también siento, me pongo triste, lloro… ¡pero me encanta compartir con todos ustedes! Gracias por dejarme entrar en tu vida”.

Captura de pantalla Instagram Stories - @daniela_ospina5