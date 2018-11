Liberales dicen No a la ley de financiamiento y critican al MinHacienda

Mediante un comunicado y después de reunirse con el presidente Duque y sus bancadas del Senado y la Cámara, el jefe único del liberalismo señala que los parlamentarios quedarán en libertad para votar o no la reforma tributaria y lanza duras críticas al Gobierno por la tardanza en la elaboración de la ponencia y la falta de un plan B para resolver el hueco fiscal.

Gaviria destaca que fue el liberalismo el que lideró la eliminación de la idea de gravar con IVA la canasta familiar y las pensiones y que resulta muy grave que a estas alturas, más de 100 días de gobierno, no se sepa cómo se va a resolver el problema del déficit.

Lea el comunicado completo

Pronunciamiento del Jefe del Partido Liberal, el expresidente César Gaviria Trujillo,tras reunirse con la bancada de Senado y Cámara a propósito de la Ley de Financiamiento

El Director del Partido Liberal Colombiano después de reunirse hoy con las bancadas de Senado y Cámara, examinar y analizar con nuestros ponentes la ley de Financiamiento hemos llegado a las siguientes conclusiones.

1. El Partido Liberal logró que se retirara el IVA de la canasta familiar o cualquier incremento del IVA a otros productos. No se presentará el apretón fiscal excesivo e inequitativo que contemplaba ley original

2. Se suprimieron todos los nuevos gravámenes que se establecían a las pensiones – no importaba su monto. Nos opusimos desde un comienzo y logramos abolir ese gravamen a las pensiones.

3. Se excluyeron de gravámenes las transacciones de viviendas de menos de 918.000.000 millones de pesos

4. Se ha reducido el monto de la reforma de manera sustancial para asegurar un normal funcionamiento de las Instituciones del Estado y para atender las obligaciones ya contraídas sin agobiar a los más desfavorecidos.

5. El Partido Liberal apoyó la iniciativa del impuesto al patrimonio solo para quienes posean $5 mil millones de pesos.

El Partido Liberal lamenta que el ministro de Hacienda no hubiera tenido un plan B o más opciones a ser consideradas por el Congreso. La reforma se ha preparado precipitadamente por iniciativas parlamentarias. Por tal razón no podemos señalar que las disposiciones que contenga la ley sean las más justas, y más equitativas. Nuestros ponentes del Partido Liberal han realizado un gran esfuerzo para no gravar ni a los sectores populares ni a la clase media.

Lamentamos que esta declaración se produzca sin que aún se conozca la ponencia donde a decir del ministro hay tributos nuevos, así como se han desechado otros. Incluso algunos funcionarios del gobierno van más allá y hablan de retirarla. Nos declaramos a la expectativa de la ponencia final.

Para los parlamentarios y el país es frustrante que aun hoy no conozcamos el articulado del proyecto que se va a votar.

No sabemos aún que piensa el gobierno de la nueva prima propuesta por el Centro Democrático, no conocemos su costo para el estado y el sector privado, nos gustaría saber si el gobierno avala esta iniciativa o si de aprobarse por el Congreso se requeriría una nueva reforma tributaria.

Como director del Partido Liberal queremos expresar que se están cumpliendo así con nuestros compromisos con Colombia de no dejar recaer los nuevos tributos en la agobiada clase media y de los sectores populares. Debe quedar bien claro, no lo vamos a permitir.

El director del Partido Liberal se permite recomendar a nuestros miembros de Congreso que acepten las recomendaciones de la comisión de ponentes. No significa ello que vayamos aplicar disciplina de partido a esta materia. Aceptaremos los planteamientos divergentes de cualquier miembro de nuestras bancadas.

Como ya lo habíamos declarado el pasado 9 de noviembre, el Liberalismo ha sido históricamente un defensor de la moneda sana y no puede aceptar que se haga el gasto publico pensando en incrementar el déficit.

La normalización de las contabilidades que contempla reducción de los intereses de mora y las sanciones aplicadas al contribuyente debería eximir de responsabilidades penales para quienes se amnistíen para acogerse a estas normas.

Esperamos que el gobierno cumpla con el compromiso adoptado por el gobierno de asegurar un manejo austero de los recursos públicos y de comprimir el gasto y que va a combatir la evasión con todos los instrumentos a su alcance.

El sesgo anti productivo que tiene nuestro régimen tributario en razón de las altas tarifas que gravan el capital y el trabajo de las empresas, que estimulan la evasión y la informalidad, a la vez que desincentivan la inversión, deben ser consideradas en el momento que las finanzas públicas lo permitan.

El gobierno ha aceptado nuestro punto de vista de que no se puede aplicar a rajatabla la regla fiscal, porque ello contribuiría a un debilitamiento adicional de nuestra economía. Tal vez un compromiso de no dejar crecer el déficit fiscal sea suficiente para darle tranquilidad a los prestamistas externos.

El Partido le agradece los ponentes el trabajo serio y dedicado que han realizado a pesar que la Ley ha sido presentado con una tardanza de 100 días tras iniciarse el gobierno.