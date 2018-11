Pruebas del fiscal revelan hechos ocurridos entre 2016 y 2017

Durante el debate de más de siete horas en la plenaria del Senado sobre los actos de corrupción de Odebrecht, el fiscal General Néstor Humberto Martínez presentó unos audios grabados el pasado 23 de enero de este año del fallecido ingeniero Jorge Enrique Pizano.

Según el Fiscal, Jorge Enrique Pizano dijo que no conocía de delitos relacionados con la Ruta del Sol II y reconoció que “no encontró alguna anomalía que constituyera delito” en los años 2016 y 2017.

DRA HOYOS: Usted habla de todas las medidas que se tomaron en el 2016, ustedes tuvieron conocimiento de hechos delictivos o de pagos hechos al margen de la ley con anterioridad a enero de 2017internamente?

PIZANO: No, no tengo conocimiento, o sea del pedido del 2016 – 2017 no tengo conocimiento de algún pago de forma irregular.

Sin embargo, en las propias grabaciones presentadas por el Fiscal, no se le pregunta a Pizano sobre las irregularidades que él encontró antes de esos años, en el 2015, cuando el fallecido ingeniero descubrió las irregularidades en esa obra de infraestructura y los sobornos que se habrían pagado por parte de Odebrecht.