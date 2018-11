Directora documental 'La Negociación' rechaza censura del uribismo

En diálogo con Caracol Radio Margarita Martínez, directora del documental La Negociación se declaró "sorprendida" por el ataque en redes sociales y la presión para que Cine Colombia no proyecte el trabajo audiovisual sobre el proceso de paz con las Farc.

"He sido una documentalista de mucho tiempo, uno de los documentales más vistos de Colombia es La Sierra, que yo hice, y nunca había sentido un ataque sobre mi trabajo de una manera tan clara y especialmente sin haberlo visto. Lo que me sorprende de este ataque es que hay un tráiler, donde están las voces de los protagonistas y sobre esto se pide censura a Cine Colombia, estoy muy sorprendida y que también Cine Colombia esté considerando pasarlo o no cuando ya había aceptado pasarlo", dijo.

Cine Colombia inicialmente tiene previsto proyectar el documental desde el jueves 29 de noviembre hasta el domingo 2 de diciembre en 13 ciudades del país, en 24 salas. Aún no está claro, según Martínez si finalmente se pasa o se cancelan las funciones.

"Yo quisiera que todas las partes involucradas permitieran a este documental verse. Munir Falah (Director Cine Colombia) me llamó esta mañana, yo creo que él todavía está reevaluando", indicó.

Sobre la posición del expresidente Álvaro Uribe aseguró que también le sorprende.

"Estoy muy sorprendida del Twit del expresidente Álvaro Uribe porque en varias ocasiones le pedí una entrevista. Él conoce el documental, sabía lo que estaba pasando, sabía que iba a salir, y él muy amablemente declinó y en vez de darme una entrevista que fuera a los archivos del Centro Democrático. Muchas de las imágenes que salen en el documental me las dio el Centro Democrático para incluirlas", relató.

"Llevo 5 años trabajando y no voy a dejar que no se vea, pero quisiera que Cine Colombia me dé la oportunidad de tener su ventana para mostrarles a los colombianos esto y que en democracia y en libertad de expresión podamos definir si es bueno, malo, regular, y que los colombianos sean los que decidan", concluyó.