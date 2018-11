‘Epa Colombia’ se someterá a una nueva cirugía

La reconocida y polémica ‘Epa Colombia’, en los últimos años se ha sometido a varias cirugías, y aunque lleva 5 intervenciones este proceso aún no termina.

Lea también: El sorprendente cambio de la ‘Gorda Fabiola’ después de su tratamiento

En su cuenta de Instagram subió varias historias donde dice; "Estoy programando una cirugía porque me volveré a operar, me pondré implantes en la cola. ¿Cuánto voy a quedar valiendo?, a mí me van a tener que reciclar", afirmó Daneidy.

Lea también: ¿Se iría ‘Llane’ de la agrupación piso 21?