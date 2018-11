Mahecha le dice "no" al América y seguirá en La Equidad

En entrevista con El Alargue de Caracol Radio, Juan Alejandro Mahecha confirmó que continuará con La Equidad, pese a la oferta del América de Cali.

El volante de 31 años jugó en el 2018, 40 partidos, marcó 2 goles y renovó con el equipo bogotano tras un destacado semestre. En Chicó inició su carrera deportiva en el 2008, pasó por Belgrano de Argentina y Deportes Tolima.

Mahecha aseguró a Caracol Radio "Siempre me he caracterizado por ser una persona agradecida, aquí me abrieron las puertas cuando salí de Chicó y obviamente había una relación de llegar al América pero afortunadamente el presidente me habló".