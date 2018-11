"En el momento en que me fui el 'Atleti' no podía retener a sus jugadores"

Falcao García atendió a la prensa junto a Thierry Henry, en la previa del duelo entre el Atlético de Madrid y el Mónaco en la capital española. Más allá de lo futbolístico, el 'Tigre' fue interrogado por su paso y salida del cuadro español y que significaba enfrentarlo ahora.

"Es bueno poder volver al estadio del Atlético, mucho tiempo sin hacerlo. Los recuerdo que viví siempre lo voy a llevar conmigo", comentó y agregó: "Poder reencontrarme con todos sus aficionados y la gente que trabaja en el club me llena de emoción".

Falcao fue interrogado por si se arrepentía de haberse marchado del Atlético, a lo que respondió que "he pasado por momentos difíciles, alegres desde que me fui. Desde que me fui del Atlético el equipo pudo conseguir estabilidad que le ha permitido retener a sus figura".

He insistió al ser cuestionado por si fue una decisión que propia. "Era otra realidad del club. En ese momento no se podían retener los jugadores".

En lo poco que se habló del juego, el samario explicó que un buen resultado podría retornarles la confianza y que no existe ningún "temor" para enfrentar al Atlético este miércoles. "De tener un resultado positivio acá sería muy bueno para la confianza... Somos profesionales y capaces de jugar contra el 'Atleti'. Debemos salir al campo con la idea de hacerlo lo mejor posible. Miedo en un partido no es la palabra acertada".