Camargo: "Sé que por una suma grande Gamero ya tiene arreglado con el Cali"

El presidente del Deportes Tolima, Gabriel Camargo, aseguró en diálogo con El Alarguede Caracol Radio que Alberto Gamero tiene todo arreglado para ser nuevo entrenador del Deportivo Cali. El dirigente explicó que quieren retenerlo, pero la diferencia económica es importante.

"Nosotros a toda costa queremos que se quede, pero sé que por una suma bastante grande él ya tiene arreglado con el Cali. El Deportes Tolima está lejos de poder pagar esas sumas. Yo agoto todo lo que esté a mi alcance", explicó Camargo, quien agregó que el estratega aún no ha comunicado noticia sobre su salida.

En caso de que se diera la renuncia, el presidente del cuadro 'Vinotinto' anticipó que tiene una lista de candidatos para reemplazarlo, pero agregó: "yo no me atrevo a hablar con ninguno. Mal haría que me digan mañana que conseguí técnico antes de salir de Gamero".

Mientras que sobre entradas o salidas de jugadores, informó no saber qué pasará con Rafael Robayo, pero aclaró que el jugador quiere quedarse; mientras que no reveló detalles de los rumores que acercan a John Fredy Pérez al equipo de Ibagué, solo explicó que su llegada dependerá del técnico de la escuadra tolimense.