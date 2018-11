La justicia en Colombia no estaba operando en caso Odebrecht: Jorge Pizano

En un detallado informe que Jorge Enrique Pizano, realizó a la Superintendencia de Industria y Comercio dio a conocer los pormenores de los hallazgos que detectó en el proyecto “Ruta del Sol II”.

En información revelada por Caracol TV, Pizano expresó su preocupación por el desarrollo de la aplicación de la justicia y lanzó duras críticas a Néstor Humberto Martínez Neira. Esta fue la última declaración que entregó a las autoridades el pasado 13 de agosto, en donde durante más de dos horas y media explicó en detalle las graves irregularidades que detectó y las denuncias que había interpuesto.

En la grabación afirma Pizano: “ojala llamen a este estrado al doctor Néstor Humberto Martínez Neira y le pregunten, o Alberto Mariño o al mismo Mauricio Millán que yo les decía esto y que paso, nada”.

En la misma confesión afirma que ya está que no “aguanta” e indica que esto que sucede es increíble.

En la declaración advierte toda la telaraña que se estructuró Odebrecht para robar al Estado Colombiano e indicó que todo estos incidentes eran conocidos plenamente por Néstor Humberto Martínez Neira, quien hoy se desempeña como Fiscal General de la Nación.

Jorge Enrique Pizano manifestó que en todo esto operaba una mafia y ante la Superintendencia de Industria y Comercio dijo que tenía grabaciones.

“Hay una persecución por parte de la Fiscalía y lo que le está pasando a Andrade, me va a pasar a mí, y tengo grabaciones que no las voy poner en conocimiento aquí, si no en su debido momento, porque tengo documentada todas mis reuniones…No las voy a poner en conocimiento así me pongan un revólver”, subraya.

Jorge Enrique Pizano entregó toda la información a agentes del FBI, quienes ya están adelantando las investigaciones correspondientes por un presunto lavado de dineros.