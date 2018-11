Jaden Smith insiste en que Tyler, the Creator es su novio /

Hace unas semanas Jaden Smith sorprendió al mundo al anunciar durante uno de sus conciertos que Tyler, the Creator era su novio, una afirmación que reiteró poco después en las redes sociales sin importarle que el propio Tyler hubiese intentado hacer pasar su comentario por una broma al asegurar en un tuit que estaba loco. Ni las reacciones encontradas que provocó su aparente declaración de amor -que algunos criticaron al considerarla una maniobra descarada para llamar la atención- ni la aparente indiferencia con que reaccionó el principal aludido han conseguido frenarle los pies al joven rapero y actor.

El hijo de Will y Jada Pinkett Smith ha vuelto a las andadas en la última entrega de su programa radiofónico MSFTS Frequency para la emisora Beats 1 Radio, en el que ha defendido la autenticidad de su supuesta relación sentimental: "Recientemente dije que Tyler, the Creator es mi novio, y es verdad. Así que, solo para que lo sepáis".

Por el momento Tyler no se ha pronunciado al respecto, aunque cabe destacar que el tuit que Jaden publicó tras su actuación en el festival Camp Flog Gnaw Carnival -donde decidió hacer público el noviazgo que asegura mantener con su compañero de profesión- ya ha sido eliminado. Los motivos por los que habría decidido borrarlo son un misterio, pero puede que al otro implicado en esa historia no le hiciera demasiada gracia la repercusión que estaba teniendo pese a que en la esfera pública no ha tenido reparo en asegurar que había besado anteriormente a otros hombres y que era un enamorado del joven Leonardo DiCaprio como forma de revelar su bisexualidad sin hacer una declaración formal al respecto.