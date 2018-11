Porgrámese con la final de la 'B', Champions y 'semis' de Sudamericana

Prográmese desde este lunes con los mejores partidos de esta semana, desde el 26 al 29 de noviembre. Cúcuta y Unión Magdalena juegan la final del Torneo Águila, además, Junior y Santa Fe se disputan un cupo a la final de la Copa Sudamericana.

Lunes 26

Torneo Águila-Final

7:30 PM Cúcuta Vs. Unión Magdalena

Martes 27

Champions League

3:00 PM Bayern Múnich Vs. Benfica

3:00 PM Lyon Vs. Manchester City

3:00 PM Roma Vs. Real Madrid

3:00 PM Juventus Vs. Valencia

3:00 PM Manchester United Vs. Young Boys

Miércoles 28

Champions League

12:55 PM Atlético de Madrid Vs. Mónaco

3:00 PM Borussia Dortmund Vs. Brujas

3:00 PM PSV Vs. Barcelona

3:00 PM Tottenham Vs. Inter

3:00 PM PSG Vs. Liverpool

Copa Sudamericana-Semifinal

6:45 PM Fluminense Vs. Atlético Paranaense

Jueves 29

Europa League

12:55 PM Milan Vs. Dudelange

3:00 PM Chelsea Vs. Paok

3:00 PM Standard Lieja Vs. Sevilla

Copa Sudamericana-Semifinal

7:45 PM Junior Vs. Independiente Santa Fe