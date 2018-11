El partido se va a jugar, pero debe sentarse un precedente: José Borda

José Borda, analista arbitral de Caracol Radio se refirió a la situación de violencia vivida en Buenos Aires y que generó la suspensión del partido entre River Plate y Boca Juniors por la gran final de la Copa Libertadores.

"El próximo martes se va a reunirá la diligencia de la Conmebol con el presidente de Boca Juniors y River Plate, para tomar una decisión de cuándo se va a jugar el partido de la final, en mi concepto el partido debe jugarse porque no está estipulado ninguna otra situación contraria, no se le pueden otorgar los puntos a un equipo sin jugar, eso sí, la Conmebol tendrá que tomar un precedente para que está situación no se vuelva a repetir, el partido se va a jugar, pero se tiene que cerrar esa puerta que se abrió y hacer una reglamentación para que no se repita en otra fase", dijo Borda.

La final de la Libertadores se suspendió tras la agresión a autobús que trasladaba a los jugadores de Boca Juniors al estadio Monumental de River Plate.