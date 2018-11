Tolima - Medellín, revancha por un cupo a la final

Deportes Tolima e Independiente Medellín se citan nuevamente, tal y como sucedió en el primer semestre del año, para definir el primer finalista de la Liga Águila. Esta vez lo harán cerrando la serie en Ibagué, donde hoy, a partir de las 7:30PM, empezarán a definir el último finalista del fútbol colombiano.

La ventaja parece ser leve para los de Alberto Gamero, que consiguieron un agónico empate en el Atanasio Girardot 2-2 y que contarán con el apoyo de su gente y la comodidad de su campo de juego. Se espera una asistencia igual a la de la serie de cuartos ante Santa Fe.

El 'Vinotinto y oro' busca acceder a su segunda final consecutiva y para defender su título recuperará para este juego al venezolano Luis 'Cariaco' González, ausente los últimos partidos por su convocatoria a la selección patriota.

En detrimento perderá al otro venezolano Yohandry Orozco, quien se retiró con molestias tras el juego de ida. Tres jugadores más se retiraron con resentimientos físicos: el goleador Marco Pérez, Omar Albornoz y Danobis Banguero; sin embargo, estos sí podrán ser de la partida.

Medellín, entretanto, no tendría mayores novedades para el duelo de esta noche. Pese a que Juan Fernando Caicedo se retiró con molestias en la ida, no tendría inconvenientes para estar en el once titular.

Ambos equipos se enfrentaron en el Manuel Murillo Toro durante la fase regular del presente campeonato, con un contundente triunfo 3-0 a favor de los tolimenses.

Posibles formaciones

Deportes Tolima: Álvaro Montero; Nilson Castrillón, Julián Quiñones, Fainer Torijano, Danobis Banguero; Rafael Carrascal, Carlos Robles, Carlos Rentería, Luis González, Daniel Cataño; Marco Pérez. DT: Alberto Gamero.



Independiente Medellín: David González; Elvis Perlaza, Jesús Murillo, Hernán Pertuz, Sebastián Macías; William Parra, Larry Angulo, Brayan Castrillón, Andrés Ricaurte; Juan Fernando Caicedo y Germán Cano. DT: Octavio Zambrano.