Se cumplen 27 años del adiós de una gran leyenda: Freddie Mercury /

Este 24 de noviembre se cumplen 27 años de la muerte de un artista que marcó la historia de la música y de toda una generación, Freddy Mercury, líder y vocalista del grupo británico Queen.

Era 24 de noviembre de 1991 cuando el cantante falleció dejando un vacío en la escena musical. Días antes el cantante había anunciado públicamente que padecía sida desde 1987.

Con 45 años de edad esta terrible enfermedad se llevó a uno de los artistas que tenía sin lugar dudas, una carrera prometedora y exitosa por muchos años más.

‘Bohemian Rhapsody’, ‘Somebody to Love‘, ‘Don’t Stop Me Now’ o ‘We Are the Champions’ son solo algunos de sus éxitos que se destacan como compositor.

A continuación las mejores canciones de su carrera artística.