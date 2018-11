100 días y una semana

Todo lo que puede pasar en una nación y poner a prueba en qué están fundadas sus instituciones y en qué creen sus ciudadanos ocurrió en Colombia. Hasta la revista The Economist sentencia con el título La dificultad de ser Iván Duque al tiempo que plantea que el nuevo mandatario aún no tiene claro el rumbo. Otros medios del mundo como The Financial Times, The New York Times, Bloomberg, BBC y obviamente EL PAÍS se interesaron por Colombia, pero especialmente sobre la cuestionada independencia del fiscal general en el caso Odebrecht.

Los tres meses que marcan el tiempo para tomarle el pulso a los nuevos gobernantes trajeron de vuelta a los encuestadores y sus porcentajes para calificar a los líderes y sus políticas. Entre los resultados, tres vale la pena tener en cuenta: entre un presidente y dos expresidentes los valores de favorabilidad suman 100. Cada uno con su treinta y algo por ciento y para sorpresa de muchos, el único que aumenta la aprobación es el que se fue y no el actual. La otra es que, con contadas excepciones, nadie conoce a nadie del nuevo Gobierno, y al que conocen, lo descalifican, incluso con algo de injusticia, como es el caso de la ministra de Educación. Y la tercera es que el pesimismo sobre el futuro supera el 70 por ciento.

